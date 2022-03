Guerre en Ukraine : l'opération "Radios Ukraine" a permis de récolter près de sept millions d'euros

L'action de solidarité menée mercredi par les principales radios francophones sous la bannière "Radios Ukraine" a permis de récolter près de sept millions d'euros, ont annoncé ses organisateurs jeudi. Les dons et recettes publicitaires reversées par les médias ont permis de faire grimper le compteur du Consortium Ukraine 12-12 de près de 18 millions d'euros à plus 24 millions d'euros.

Durant toute la journée de mercredi, les équipes de la RTBF (Classic 21, La Première, Musiq3, Tipik et VivaCité), de RTL Belgium (Bel RTL et Radio Contact), de NGroup (Nostalgie, NRJ et Chérie) ainsi que de DH Radio et Fun Radio, se sont mobilisées pour animer l'élan de solidarité à travers leurs programmes respectifs.