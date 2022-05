Guerre en Ukraine : l’ONU réclame l’arrêt des bombardements d’écoles

Responsable au département des Affaires humanitaires de l’ONU, Joyce Msuya, a fait valoir que "les combats intenses causent d’immenses souffrances humaines" et que "les civils – en particulier les femmes et les enfants – en paient le prix le plus lourd".

Il est particulièrement nécessaire de soutenir "l’action contre les mines", a aussi dit cette responsable. "Le déminage est une priorité pour ouvrir l’espace humanitaire", a-t-elle précisé.