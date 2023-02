Guerre en Ukraine : l’ONU réclame justice pour les victimes du conflit "insensé" en Ukraine

Le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Türk, a appelé vendredi la communauté internationale à redoubler d’efforts pour rendre justice aux victimes du conflit "insensé" en Ukraine.

"Les efforts visant à établir la justice et la responsabilité des violations du droit international doivent s’intensifier et s’approfondir", a-t-il demandé dans une déclaration. Mais "il est tout aussi essentiel que les victimes puissent obtenir des réparations et une assistance […], sans avoir à attendre les résultats de procédures judiciaires formelles", a-t-il ajouté.

Volker Türk s’est lui-même rendu en décembre en Ukraine, où il a constaté les "souffrances infligées à la population". "Le bilan des victimes civiles est insupportable", a-t-il dit. "Je déplore le terrible coût humain de ce conflit insensé", a-t-il insisté, demandant qu’il cesse "maintenant." Selon l’ONU, près de 18 millions de personnes ont un besoin urgent d’aide humanitaire et quelque 14 millions de personnes ont été déplacées de leurs foyers.

Au moins 8006 civils sont morts et 13.287 ont été blessés au cours des 12 derniers mois en Ukraine, selon le Haut-Commissariat. Il ne s’agit toutefois que de cas vérifiés par l’ONU, qui estime donc que le bilan réel est plus élevé. Selon la cheffe de la Mission de l’ONU sur les droits humains en Ukraine, Matilda Bogner, "des milliers" d’autres sont morts. Dans sa déclaration, Volker Türk a souligné que les personnes âgées et les personnes handicapées sont confrontées à d’énormes difficultés, incapables dans certains cas de se rendre dans les abris anti-bombes. "La plupart de ceux qui sont restés dans les zones touchées par le conflit sont des personnes âgées, qui sont souvent réticentes ou incapables de partir", a-t-il complété.