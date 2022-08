Guerre en Ukraine : l’ONU exige l’arrêt des attaques "suicidaires" contre des centrales nucléaires, telle celle de Zaporijjia

Evoquant par ailleurs lundi les tensions sino-américaines autour de Taïwan, où l’armée chinoise vient d’effectuer des exercices militaires, Antonio Guterres a estimé que c’était "une question sensible", et il a appelé à la "retenue" et à la "désescalade".

"C’est extrêmement important dans les jours à venir", a-t-il dit à Tokyo.

La Chine a lancé ces manœuvres après avoir fustigé une visite la semaine dernière de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi. Pékin considère Taïwan – une île autonome de 23 millions d’habitants- comme faisant partie intégrante de son territoire.