Guerre en Ukraine : l'ONU exhorte la Russie et l'Ukraine à reprendre les pourparlers

"Nous devons insister sur la vertu du dialogue pour mettre fin à cette guerre", a-t-il souligné, appelant de ses voeux la reprise des discussions qui se sont tenues sous l'égide de la Turquie entre diplomates ukrainiens et russes. "Il nous faut retourner " à la table de négociation, a insisté M. Griffiths.

La Turquie a accueilli par deux fois des négociations directes entre les deux parties et le président turque Recep Tayyip Erdogan veut désormais un sommet entre les présidents russe Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky. Martin Griffiths, qui revient d'une visite dans la Corne de l'Afrique où des sécheresses consécutives ont précipité des millions de gens dans une pauvreté extrême et au bord de la famine, a aussi insisté sur la nécessité de laisser l'Ukraine exporter ses céréales.

Les ports ukrainiens sont sous blocus russe et la Russie pour sa part ne peut exporter ses engrais pour cause de sanctions internationales.