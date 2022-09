Guerre en Ukraine : l'ONU dénonce un "catalogue de cruautés", Moscou rejette les accusations

Le secrétaire général de l'ONU a appelé jeudi à enquêter sur le "catalogue de cruautés" qui ont lieu en Ukraine, lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur l'"impunité" des crimes commis depuis l'invasion du pays par la Russie. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a pour sa part rejeté jeudi ces accusations occidentales .

Les rapports des services humanitaires de l'ONU "sont un catalogue de cruautés: exécutions sommaires, violence sexuelle, torture et autres traitements inhumains et dégradants contre les civils et les prisonniers de guerre", a déclaré Antonio Guterres à l'ouverture de cette réunion à laquelle participe Sergueï Lavrov.

Toutes ces accusations doivent faire l'objet d'enquêtes, pour garantir la responsabilité

"Toutes ces accusations doivent faire l'objet d'enquêtes, pour garantir la responsabilité", a ajouté Antonio Guterres. "Les auteurs doivent être tenus pour responsables lors de procédures judiciaires justes et indépendantes. Les victimes et leurs familles ont droit à la justice et à la réparation".

"Les sept derniers mois ont été marqués par une souffrance et une désolation indicibles", a-t-il encore commenté. "Il n'y a pas de paix sans justice", a déclaré de son côté la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna, qui préside la réunion, notant que les responsables "doivent répondre" de leurs crimes.