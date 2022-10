Guerre en Ukraine : l'ONU demande que l'accord sur les céréales soit prolongé d'un an

Il faudrait prolonger d'un an l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, qui arrive à échéance le 22 novembre après quatre mois de fonctionnement, a appelé lundi un des responsables onusien participant aux négociations.

Le chef de l'agence humanitaire de l'ONU Martin Griffiths a affirmé aux journalistes à Genève être "raisonnablement confiant" quant au fait que l'accord serait renouvelé. "Nous aimerions qu'il soit renouvelé et peut-être même étendu pour inclure plus d'engrais", a-t-il déclaré, alors qu'il était interrogé sur les négociations. Il demande également que l'accord soit renouvelé "au-delà du cycle de quatre mois". "Nous devons le voir renouvelé pour un an. Nous devons le voir renouvelé jusqu'à la prochaine récolte".

Deux accords ont été signés le 22 juillet sous l'égide de l'ONU: le premier baptisé "Initiative de la mer noire en faveur des céréales" permet pour 120 jours les exportations de céréales ukrainiennes bloquées par la guerre; le deuxième vise à faciliter les exportations de nourriture et d'engrais russes, malgré les sanctions imposées par les pays occidentaux à la Russie.

Mais la Russie se plaint de ne pas pouvoir vendre, malgré cet accord, sa production et ses engrais en raison de ces sanctions touchant notamment les secteurs financiers et logistiques.