Guerre en Ukraine : l'ONU demande des enquêtes sur les violences faites aux femmes

Plusieurs responsables de l'ONU ont réclamé lundi l'ouverture d'enquêtes sur les violences faites aux femmes dans la guerre de la Russie en Ukraine et la protection des enfants dans le conflit, lors d'une réunion du Conseil de sécurité initiée par les Etats-Unis et l'Albanie.

Ces responsables ont aussi réclamé avec insistance l'arrêt de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. "Cette guerre doit s'arrêter. Maintenant", a asséné Sima Bahous, directrice de l'agence onusienne ONU Femmes.

"Il est temps de mettre un terme à cette guerre, les enfants d'Ukraine ne peuvent pas se permettre d'attendre", a abondé Manuel Fontaine, directeur des programmes d'urgence de l'Unicef.

Ces allégations doivent faire l'objet d'une enquête indépendante pour garantir justice et mise en responsabilité

"Nous entendons de plus en plus parler de viols et de violences sexuelles", a déclaré Sima Bahous. "Ces allégations doivent faire l'objet d'une enquête indépendante pour garantir justice et mise en responsabilité", a-t-elle réclamé.

"La combinaison des déplacements massifs avec la présence massive de conscrits et de mercenaires, et la brutalité affichée contre les civils ukrainiens, a soulevé tous les drapeaux rouges", s'est aussi alarmée la responsable qui revient d'un voyage dans la région.

Risque de famine

De retour d'une visite en Ukraine, Manuel Fontaine a lui mis en garde contre le risque de famine. "Sur les 3,2 millions d'enfants qui, selon les estimations, sont restés chez eux, près de la moitié risquent de ne pas avoir assez à manger", a-t-il estimé.

"La situation est pire dans des villes comme Marioupol et Kherson, où les enfants et leurs familles ont maintenant passé des semaines sans eau courante et sans services d'assainissement, sans approvisionnement régulier en nourriture et sans soins médicaux", a-t-il ajouté.