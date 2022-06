Guerre en Ukraine : l’ONU appelle à des mesures pour juguler la crise alimentaire

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a plaidé mercredi à Stockholm pour "des actions décisives" garantissant "un flux régulier des denrées alimentaire et de l’énergie" alors que le conflit en Ukraine déstabilise les marchés mondiaux des matières premières.

La guerre provoquée fin mars par la Russie, en plus de ravager l’Ukraine, "attise aussi une crise mondiale tridimensionnelle, de l’alimentation, de l’énergie et de la finance qui plombe les peuples, les pays et les économies les plus vulnérables", a déclaré M. Guterres lors d’une conférence de presse à Stockholm.

Le diplomate portugais a souligné la nécessité "d’actions rapides et décisives destinées à garantir un flux régulier des denrées alimentaires et de l’énergie", comme "la levée des restrictions à l’export, l’affectation des surplus et des réserves [budgétaires] aux populations vulnérables et la prise de mesures contre la hausse des prix de l’alimentation pour calmer l’agitation des marchés."