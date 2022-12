Guerre en Ukraine : l’OMS redoute les effets sanitaires des assauts contre les infrastructures

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) redoute les effets sanitaires dans les prochains mois des assauts russes contre les infrastructures en Ukraine. Le système de santé "fait face à de nombreux défis", a affirmé mardi Jarno Habicht, représentant de l’OMS en Ukraine.

Les coupures d’électricité et le manque d’accès à l’eau empêchent un certain nombre de soins importants et de prestations de santé, a déploré depuis l’Ukraine Jarno Habicht, auprès de la presse réunie à Genève (Suisse). L’OMS redoute une augmentation des maladies respiratoires et infectieuses, mais aussi des accidents de voiture et des intoxications en raison de moyens énergétiques alternatifs. L’acheminement et l’organisation de l’assistance sont également rendus plus difficiles. L’OMS a pu distribuer récemment des médicaments, de la nourriture et du matériel à Bakhmout, dans la région de Donetsk, pour aider jusqu’à 10.000 personnes. La plupart de celles-ci ont fui des affrontements plus lourds, a précisé le responsable de l’OMS. Une assistance a aussi pu être apportée à Kherson, reprise aux Russes, pour des dizaines de milliers de personnes. L’organisation souhaite y retourner "dans les prochains jours", a encore dit M. Habicht.

En dix mois, l’OMS a acheminé plus de 2000 tonnes de matériel. Avec ses partenaires, elle a atteint neuf millions de personnes. L’assistance "va sauver" certaines d’entre elles, selon le responsable de l’organisation. Il répète que plus de 700 assauts contre des centres ou du personnel de santé ont été menés, en violation du droit international. Le chef de l’OMS en Ukraine appelle à maintenir le soutien financier aux efforts humanitaires. De même qu’aux dispositifs de santé dans le pays.