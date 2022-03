Guerre en Ukraine : l’Italie lance une enquête sur l’antivirus russe Kaspersky

L’Autorité italienne de protection des données personnelles a annoncé vendredi l’ouverture d’une enquête sur les "risques potentiels" posés par le logiciel antivirus russe Kaspersky,

Cette enquête a pour "but d’approfondir les alertes lancées par de nombreux organismes italiens et européens spécialisés dans la sécurité informatique sur la possible utilisation de ce produit pour des attaques cybernétiques contre des utilisateurs italiens", a expliqué l’Autorité dans un communiqué.

L’Autorité a demandé à Kaspersky Lab de lui fournir "le nombre et la typologie de ses clients italiens, ainsi que des informations détaillées sur le traitement des données personnelles effectué à travers divers produits et services de sécurité". En outre, Kaspersky devra "clarifier" si les données sont "transférées hors de l’Union européenne (par exemple dans la Fédération russe)".