Guerre en Ukraine : l'Italie gèle des biens d'oligarques russes pour 140 millions d'euros

Le gouvernement italien a annoncé samedi que la valeur des biens gelés jusqu'à présent des oligarques russes dans la péninsule s'élevait à environ 140 millions d'euros, dont les yachts mis sous séquestre vendredi.

Le plus important est le yacht Lady M d'une valeur de 65 millions d'euros appartenant à Alexei Mordachov, un oligarque russe proche de Vladimir Poutine et visé par les sanctions de l'Union européenne après l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

Un second yacht, le Lena, d'une valeur de 50 millions d'euros environ et propriété de Gennady Timchenko, milliardaire co-fondateur de Gunvor, une société de négoce de matières premières, a également été mis sous séquestre vendredi.

Par ailleurs une propriété immobilière en Sardaigne d'une valeur de 17 millions d'euros environ et appartenant au milliardaire russe Alisher Usmanov a également été mise sous séquestre.

D'autres biens immobiliers, appartenant à deux personnalités considérées comme proches du pouvoir russe et ayant une valeur totale d'environ 11 millions d'euros, ont été également été mis sous séquestre, précise le gouvernement italien.

Les sanctions européennes visent plus de 500 personnalités ou entités russes, dont les avoirs et les ressources économiques doivent être progressivement gelés à mesure que les États européens parviennent à les localiser et les relier à leurs propriétaires.