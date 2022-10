Guerre en Ukraine : l'inquiétude grandit à la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie

Si la Russie devait gagner la guerre en Ukraine, le président lituanien craint d’être le prochain sur la liste, sachant que son pays a pour frontière l’enclave russe de Kaliningrad et la Biélorussie. Quel est le climat dans la capitale et à la frontière ?

Dans le centre de Vilnius, la vie semble suivre son cours. On y flâne, on y travaille presque comme si de rien n’était. Pourtant, la population n’est pas dupe : après avoir déjà été annexé par la Russie, ici on sait que tout peut basculer.

La Biélorussie, le meilleur allié russe, se trouve à seulement 35 km de la capitale mais c’est aussi la principale menace selon le président lituanien. Désormais, une clôture de 4 mètres de haut et de 452 km de long se dresse le long de la frontière.