La scène est surréaliste. Cet homme, au milieu de nulle part, entouré de cadavres, à la merci de la machine. Mais plutôt que de larguer son engin de mort, le drone, ou plutôt le droniste, décide d’épargner Ruslan Anitin et le lui fait comprendre.

Un drone qui reviendra quelques instants plus tard avec un petit paquet, et les instructions afin que Ruslan puisse arriver sain et sauf jusqu’aux lignes ukrainiennes et se constituer prisonnier. De tueur, le drone se transforme alors en sauveteur, en guide au milieu du champ de bataille. Des images saisissantes et à la conclusion différente de celles habituellement présentes sur la toile.

Racontée par nos confrères du Wall Street Journal il y a quelques jours, cette histoire s'appuie sur des images partagées par l'armée ukrainienne, notamment sur Internet.