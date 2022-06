Guerre en Ukraine : l'exportation des céréales d'Ukraine n'est "pas un problème", assure Poutine

L'exportation des céréales d'Ukraine n'est "", a assuré vendredi le président russe Vladimir Poutine, au moment où l'offensive russe en Ukraine fait craindre une crise alimentaire mondiale.

"Il n'y a pas de problème pour exporter les céréales d'Ukraine", a-t-il déclaré, dans une interview télévisée, évoquant plusieurs moyens d'exporter les céréales via des ports ukrainiens, d'autres sous contrôle russe ou via l'Europe centrale et orientale.

Vladimir Poutine a affirmé que les Occidentaux faisaient du "bluff" en accusant Moscou d'empêcher les exportations de céréales d'Ukraine.

Il a mentionné la possibilité d'exporter via les ports ukrainiens de Marioupol et Berdiansk, situés sur la mer d'Azov, qui donne accès à la mer Noire, et conquis par Moscou lors de son offensive.

Il a aussi évoqué une exportation via les ports de la mer Noire toujours sous contrôle ukrainien, notamment celui d'Odessa. Pour cela, il a une fois encore exigé que les eaux de ces ports soient "déminées" par Kiev, assurant qu'en échange la Russie permettra un passage sécurisé des navires.

Parmi les autres voies possibles, selon M. Poutine: un transport sur le Danube "via la Roumanie", mais aussi "via la Hongrie" ou "via la Pologne".

"Mais le plus simple, le plus facile, le moins cher, ce serait des exportations via le territoire du Bélarus, de là on peut aller vers les ports de la Baltique, puis vers la mer Baltique et ensuite n'importe quel endroit dans le monde", a poursuivi M. Poutine.

Selon le président russe, l'export via le Bélarus sera toutefois conditionné par une "levée des sanctions" occidentales contre Minsk, allié de Moscou.