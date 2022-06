L'ex-président russe Dmitri Medvedev a exprimé avec virulence mardi sa "haine" des "dégénérés" qui veulent la "mort" de la Russie, des propos qui illustrent le raidissement de certains responsables à Moscou en pleine offensive contre l'Ukraine.

"On me demande souvent pourquoi mes publications sur Telegram sont aussi dures. La réponse est que je les hais. Ce sont des enfoirés et des dégénérés", a lancé sur cette plateforme M. Medvedev, un proche allié du président Vladimir Poutine.