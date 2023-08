Guerre en Ukraine : L’Europe veut former 10.000 soldats ukrainiens supplémentaires d’ici la fin de l’année

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a proposé mercredi, lors d’une réunion informelle des ministres européens de la Défense, de former 40.000 soldats ukrainiens d’ici la fin de l’année. L’objectif initial de 30.000 recrues formées serait atteint au mois d’octobre déjà, a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre à Tolède, en Espagne.

Lancée en novembre 2022 pour soutenir l’Ukraine face à l’invasion russe, la mission de formation de l’UE (EUMAM) couvrait initialement 15.000 soldats. Le programme avait ensuite été revu à la hausse et fixé à 30.000 soldats. L’armée belge a entraîné un millier d’entre eux.

Josep Borrell s’est également prononcé en faveur de l’intégration dans ce programme de la formation de pilotes de chasse ukrainiens volant sur des avions de combat de type F-16, tel qu’envisagé par les Pays-Bas et le Danemark.

Plus largement, l’intention de Josep Borrell est de rendre structurelle l’aide à l’Ukraine. Son objectif est de débloquer 5 milliards d’euros par an pour des programmes d’armement et de formation pour la période 2024-2027. Cela permettrait de structurer davantage le soutien militaire de l’UE à l’Ukraine et d’abandonner les paiements distincts effectués dans le cadre de la facilité européenne de soutien à la paix (FEP). Le Haut représentant de l’UE a dit espérer qu’un accord puisse être conclu avant la fin de l’année.

Jusqu’à présent, l’Ukraine a reçu 5,6 milliards d’euros d’aide militaire au titre du mécanisme budgétaire, distinct du budget de l’UE, qui rembourse les États membres de l’UE pour la fourniture d’armes à l’Ukraine et à d’autres pays non-membres de l’UE. Après les ministres européens de la Défense mercredi, ce sont les ministres des Affaires étrangères qui se rassembleront jeudi à Tolède.