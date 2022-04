Guerre en Ukraine : "l’Europe tiendra", les journaux polonais réagissent à l’arrêt des livraisons de gaz russe

Plusieurs journaux polonais, dont la Gazeta Wyborcza et le journal politique Rzeczpospolita, commentaient jeudi matin l’arrêt des livraisons de gaz russe à la Pologne et la Bulgarie décrété mercredi par Gazprom. "En interrompant les livraisons de gaz à la Pologne et à la Bulgarie, la Russie a détruit la réputation de fournisseur de gaz fiable qu’elle s’était forgée depuis trois générations", écrit Rzeczpospolita.