Les Etats membres de l’UE ont définitivement validé vendredi la décision de suspendre totalement l’accord UE-Russie de 2007, qui visait à faciliter la délivrance de visas de court séjour. A partir du 12 septembre, il deviendra plus complexe, long et coûteux pour les citoyens russes d’obtenir des visas "courts" (visas de tourisme, etc., pour des périodes de maximum 90 jours).