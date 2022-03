Guerre en Ukraine : l'Europe continuera à payer le gaz russe en euros ou dollars, assure Scholz

Les pays européens continueront de payer le gaz russe en euros et dollars comme cela est "écrit dans les contrats", a répondu jeudi Olaf Scholz à Vladimir Poutine, qui exige des paiements en roubles.

"Il est écrit dans les contrats que les paiements se font en euros et parfois en dollars", a expliqué le chancelier allemand lors d'une conférence de presse avec son homologue autrichien, Karl Nehammer. "J'ai dit clairement au président russe que cela resterait ainsi" et "les entreprises veulent pouvoir payer en euros et le feront", a-t-il ajouté. Jeudi, le président russe Vladimir Poutine a annoncé que "dès le 1er avril, les acheteurs de gaz russe de pays 'inamicaux' devront avoir des comptes en roubles". "La Russie ne livrera pas de gaz aux clients occidentaux refusant de payer en roubles", a-t-il ajouté.