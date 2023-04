Guerre en Ukraine : l’Espagne ouvre une enquête sur une possible entrée de pétrole russe

L’Union européenne a interdit le 5 février l’importation de produits pétroliers russes sur son territoire, dans le cadre d’un nouveau paquet de sanctions adoptés en réaction à l’offensive de Moscou contre l’Ukraine lancée en février 2022. Mais des experts et responsables du secteur pétrolier soupçonnent la Russie – qui s’est tournée vers d’autres marchés, comme la Chine et l’Inde – de continuer à exporter du pétrole dans l’UE via des pays tiers, où son origine est dissimulée.

"Du diesel russe continue de circuler sur le marché européen et espagnol", a ainsi dénoncé jeudi le patron du géant pétrolier espagnol Repsol, Josu Jon Imaz, en appelant les autorités communautaires à faire preuve de "fermeté" sur ce sujet. Dans son édition datée de vendredi, le quotidien espagnol El Mundo pointe la responsabilité du Maroc qui a, selon lui, fortement accru ses importations de pétrole russe ces derniers mois tout en commençant à exporter du diesel vers l’Espagne.