Guerre en Ukraine : L’entrepreneur russe Tinkov dit avoir été puni pour son "opinion" contre la guerre

L’entrepreneur russe Oleg Tinkov, dont les parts de la banque phare Tinkoff ont été rachetées par un milliardaire russe proche du Kremlin, a déclaré mardi avoir été "puni" pour son "opinion", après avoir critiqué la guerre en Ukraine.

"Dommage que mon pays ait fini par sombrer dans l’archaïsme, le paternalisme et la servilité. Il n’y a plus de Russie, tout a disparu", a-t-il déclaré dans une publication sur Instagram.

"Et les menaces contre moi personnellement, une personne qui lutte contre le cancer du sang le plus grave – la leucémie -, le désir de (me) punir juste pour […] mon opinion honnête, montrent la déshumanisation finale du régime", a ajouté l’homme âgé de 54 ans.

Le 29 avril, le fonds de Vladimir Potanine, un milliardaire russe proche du Kremlin, a annoncé avoir acheté les parts d’Oleg Tinkov dans la banque Tinkoff.

Quelques jours auparavant, le 19 avril, il avait publiquement fustigé la guerre.

"90% des Russes sont CONTRE cette guerre", avait-il assuré sur Instagram, soulignant ne voir "AUCUN bénéficiaire de cette guerre absurde" où "des gens et des soldats innocents meurent".

En réaction, la banque Tinkoff a rappelé que ce dernier a quitté le poste de PDG en 2020 et ne prenait plus de décisions concernant les opérations du groupe, et annoncé une refonte de la marque.