Guerre en Ukraine : l'embargo pétrolier pourrait marquer un arrêt des sanctions énergétiques contre Moscou

Pour la Première ministre estonienne Kaja Kallas, un embargo sur le gaz devrait figurer dans un septième paquet de sanctions, "mais je suis réaliste, je pense qu'il n'y sera pas", a-t-elle tempéré. Vu les coupures de gaz déjà imposées par Gazprom aux pays qui refusent de payer leurs achats en roubles, elle constate que "ce sont les Russes qui mettent (eux-mêmes) les sanctions sur le gaz".

Quant au triomphalisme du Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui a assuré sa population de pouvoir continuer à acheter le gaz russe à bon prix grâce à l'exemption qu'il a obtenue, on faisait remarquer de source européenne que l'absence de délai fixé à cette exemption était liée à l'absence de compensation financière à la Hongrie, qui en réclamait. La question de l'exception temporaire - qui est plus large que la seule Hongrie - reviendra "dès que possible" sur la table du Conseil européen, selon les conclusions du sommet, ce qui signifie que "la dynamique est lancée", commentait-on.