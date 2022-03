Guerre en Ukraine : l'économie ukrainienne s'effondre, la sécurité alimentaire mondiale en danger

La majeure partie du blé ukrainien est exporté en été et en automne.

Plus la guerre dure, plus les exportations vont être compromises, avec un impact pour les réserves actuelles et futures.

"Les perturbations des exportations en mer Noire ont des effets immédiats pour des pays comme l'Égypte, qui dépendent fortement des importations de céréales en provenance de Russie et d'Ukraine", a souligné le Programme alimentaire mondial (PAM) dans un rapport publié vendredi.

Et au-delà des pays recevant des céréales de la mer Noire, "ceux dépendant plus largement des importations de céréales sont en première ligne", car les prix alimentaires domestiques grimpent, conséquence de la hausse des prix sur les marchés mondiaux des céréales, ajoute l'organisme d'aide alimentaire des Nations Unies.

L'impact va être fort sur des pays comme l'Afghanistan, l'Éthiopie, la Syrie et le Yémen "en raison de leur dépendance au blé", prévient-il.

"La guerre en Ukraine signifie la faim en Afrique", a, elle, déploré Kristalina Georgieva, la directrice générale du FMI, sur CBS News dimanche.