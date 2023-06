Guerre en Ukraine : l'avionneur russe UAC livre un nouveau lot de chasseurs-bombardiers Sukhoï Su-34

Le constructeur aéronautique United Aircraft Corporation (UAC), qui fait partie du conglomérat d'armement public russe Rostec, a livré un lot supplémentaire de chasseurs-bombardiers Sukhoï Su-34 à l'aviation russe, a annoncé jeudi le service de presse d'UAC.

"UAC a livré un nouveau lot de bombardiers de première ligne Su-34 aux forces aérospatiales russes. Ces splendides avions ont été fabriqués à l'usine aéronautique de Novosibirsk (en Sibérie). Les avions ont subi une série d'essais au sol et en vol et ont été livrés au ministère russe de la Défense", a déclaré le bureau de presse dans un communiqué publié sur sa chaîne Telegram. Le nombre d'appareils compris dans ce lot n'a pas été précisé.

"Le Su-34 dispose de capacités de combat étendues, lui permettant d'utiliser des munitions air-air et air-sol avancées, d'augmenter la portée des frappes terrestres et navales et d'étendre les conditions et la précision des bombardements", indique le communiqué. Le Su-34 est un chasseur-bombardier biplace côte-à-côte considéré comme étant de quatrième génération. Il peut opérer par tous temps et de nuit. Il possède une autonomie de 4.000 km, peut atteindre une vitesse maximale de 1.900 km/h et est capable de transporter jusqu'à huit tonnes d'armements (bombes et missiles).

Selon plusieurs sources, une vingtaine de Su-34 - sur une flotte totale d'environ 140 appareils - ont été perdus, endommagés ou abandonnés par les Forces aérospatiales russes (VKS) depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, le 24 février 2022. La plupart des pertes ont été confirmées par des images d'épaves, mais il est impossible de savoir s'ils ont été abattus par les défenses anti-aériennes ou par des chasseurs ukrainiens, voire des tirs fratricides.