Guerre en Ukraine : l'avion-cargo "Mriya", qui avait transporté des milliers de masques contre le Covid-19, a été détruit par la Russie

L’armée russe a détruit l’avion Antonov AN-225, surnommé "Mriya" (Rêve), a confirmé ce dimanche l’entreprise qui l’avait fabriqué. Cet avion, le plus gros du monde, avait joué un rôle essentiel dans la distribution de masques à travers le monde pendant la crise du Covid-19, et servait régulièrement à l’Otan et aux compagnies pétrolières. Il a été détruit lors des combats qui ont eu lieu à l’aérodrome de Gostomel, près de Kiev.

Selon le communiqué du groupe Ukroboronprom, à qui appartient l’entreprise Antonov, la réparation de l’avion coûtera plus de 3 milliards de dollars et pourrait prendre plus de 5 ans, d’après les estimations. "L’Ukraine mettra tout en œuvre pour que l’État agresseur paie ces travaux, a précisé l’entreprise. La Russie a identifié le Dream comme un symbole des capacités de l’aviation ukrainienne".