Guerre en Ukraine : l'Autorité bancaire européenne se veut rassurante sur l'exposition des banques de l'Union

Société Générale est de loin la banque française la plus exposée, via sa filiale Rosbank, un poids lourd du secteur bancaire russe. Le groupe français a indiqué début mars être exposé en Russie à hauteur de 18,6 milliards d'euros, dont 15,4 milliards seulement pour Rosbank.

Pour l'activité banque de détail, la Russie est le troisième pays de Société Générale, après la France et la République tchèque. Et le deuxième en termes d'effectifs, avec plus de 12.000 salariés, soit un dixième du total.

Deux autres gros acteurs européens du secteur sont directement concernés par la guerre et l'escalade des sanctions entre Occidentaux et Russes: le groupe bancaire autrichien Raiffeisen et l'italien UniCredit.