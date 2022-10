Guerre en Ukraine : l'armée ukrainienne résiste grâce aux armes russes

L’affirmation a de quoi surprendre : le nombre d’armes russes utilisées par l’armée ukrainienne dépasse, pour certains équipements, celui fourni à l’Ukraine par les pays étrangers. C’est le Wall Street Journal qui l’affirme dans un article publié mercredi.

C’est le cas, selon le quotidien américain, pour les chars d’assaut, les véhicules blindés et les véhicules d’infanterie : parfois, le nombre de ces équipements d’origine russe est tellement important, qu’il est deux fois plus élevé que celui des armes provenant de pays soutenant l’armée ukrainienne. Plus de la moitié des blindés utilisés par l’armée ukrainienne seraient ainsi des anciens blindés russes, affirmait le Ministère britannique de la Défense.

L’Ukraine aurait saisi 460 chars, 92 canons et 195 véhicules blindés de transport de troupes, ce qui équivaut à un nombre supérieur au total fourni par les livraisons d’armes occidentales.

Toujours selon le Wall Street Journal, certains de ces blindés ont été repeints avec la croix ukrainienne, en lieu et place du sigle Z, symbole de l’attaquant russe.

La Russie serait-elle désormais le premier fournisseur d’armes des forces ukrainiennes ? Selon des officiels ukrainiens, c’est l’offensive des forces de Kiev ces dernières semaines qui a permis aux soldats ukrainiens de saisir des centaines de pièces militaires russes, abandonnées lors de la retraite précipitée des forces de Moscou.