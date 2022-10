Guerre en Ukraine : l'armée ukrainienne compte 40.000 femmes dans ses rangs, dont 5.000 en première ligne

Environ 40.000 femmes servent dans les forces armées ukrainiennes, alors que le pays, en proie à des difficultés, cherche à repousser les attaques continues de la Russie. Plus de 5.000 d'entre elles se trouvent d'ailleurs en première ligne des opérations de combat, a indiqué vendredi à la télévision ukrainienne le lieutenant général Serhiy Naev, du Haut commandement des forces armées.

L'Ukraine compte 8.000 femmes officiers, a-t-il ajouté.

Toutes les affectations militaires sont ouvertes aux femmes et, dans les rangs des forces armées, on trouve des femmes tireurs d'élite et commandants de véhicules, d'unités d'artillerie et de drones.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré par le passé que les femmes représentaient 22% des forces armées ukrainiennes.

Au début de l'invasion russe en février, l'armée comptait environ 200.000 membres.