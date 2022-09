Guerre en Ukraine : l’armée ukrainienne annonce une percée de 50 kilomètres à l’intérieur des lignes russes

La Russie confirme que des combats font rage dans la région, mais ne reconnaît pas avoir perdu du terrain. Des analystes militaires pensent que l’état-major russe pourrait avoir dégarni certains fronts de l’est de l’Ukraine pour envoyer des renforts vers le sud, là où les Ukrainiens ont annoncé et lancé leur contre-offensive.

Progrès lents à Kherson

Les opérations ukrainiennes se poursuivent dans le même temps dans cette région. La contre-attaque vise à reprendre la ville de Kherson conquise par les Russes dès le début de la guerre. Les systèmes d’artillerie de précision reçus des Occidentaux ont permis de cibler les dépôts, les ponts et les bases russes pour désorganiser leur logistique et empêcher l’arrivée de renforts.

Mais les progrès sur le terrain sont lents. L’état-major ukrainien affirme aujourd’hui avoir avancé de deux kilomètres dans certains secteurs et de plusieurs dizaines de kilomètres dans d’autres, sans donner de précision géographique. D’intenses affrontements se poursuivent également dans la région de la centrale nucléaire de Zaporijjia

Nouvelle aide américaine

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken est aujourd’hui à Kiev pour évoquer une nouvelle aide militaire de 2,7 milliards de soutien à cette contre-offensive. Dans le même temps, les représentants de plus de 40 pays et le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg se retrouvent en Allemagne pour discuter des défis que le conflit pose en termes de production d’armement et coordonner leur aide militaire en faveur de l’Ukraine.