Guerre en Ukraine : l'armée ukrainienne annonce son retrait de Lyssytchansk

Le ministère russe de la Défense avait annoncé dimanche matin la conquête de Lyssytchansk, qui permet à la Russie de contrôler l'intégralité de la région ukrainienne de Lougansk.

La prise de Lyssytchansk permet à Moscou de progresser dans son plan de conquête de l'intégralité du Donbass, région industrielle de l'est de l'Ukraine en partie contrôlée par des séparatistes prorusses depuis 2014, et d'avancer vers Sloviansk et Kramatorsk, deux villes majeures plus à l'ouest touchées dimanche par des tirs de roquettes.