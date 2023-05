Guerre en Ukraine : l'armée ukrainienne affirme "avancer" dans "certaines zones" autour de Bakhmout

L'armée ukrainienne a affirmé samedi "avancer" dans "certaines zones" autour de Bakhmout, épicentre des combats avec les troupes russes dans l'est de l'Ukraine, après avoir dit la veille que ses hommes avaient progressé de deux kilomètres sur ce front. "L'opération défensive en direction de Bakhmout se poursuit. Nos soldats avancent dans certaines zones du front, et l'ennemi perd de l'équipement et des troupes", a indiqué sur Telegram le commandant de troupes terrestres ukrainiennes, Oleksandre Syrsky. Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner a accusé vendredi les troupes régulières russes de "fuir" leurs positions près de Bakhmout.