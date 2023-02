Guerre en Ukraine – l’armée serait "garante" de la stabilité de la Russie, affirme Vladimir Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a qualifié jeudi l’armée de "garante" de la stabilité de l’État russe, promettant aussi d’augmenter la production industrielle militaire pour répondre à ses besoins en Ukraine.

"Une armée et une marine modernes et efficaces sont une garantie de la sécurité et de la souveraineté du pays, une garantie de son développement stable et de son avenir", a affirmé Vladimir Poutine dans une courte vidéo à l’occasion de la Journée des défenseurs de la patrie et à la veille du premier anniversaire de l’offensive contre l’Ukraine.