Guerre en Ukraine : l’armée russe signe un contrat avec une première armée privée, celle du Tchétchène Kadyrov

Dans un premier temps, Kadyrov et Prigojine avaient critiqué conjointement l’état-major et le ministère de la défense russes pour leurs tactiques erronées et leur faiblesse d’approche. Ensuite, les deux hommes ont pris peu à peu leurs distances, Prigojine accusant les Tchétchènes de ne pas être présents sur le champ de bataille et de réaliser principalement des vidéos pour TikTok. Kadyrov, quant à lui, tient Wagner et Prigojine pour responsables des lourdes pertes russes à Bakhmout.