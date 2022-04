Guerre en Ukraine : l’armée russe se concentre sur le Donbass mais risque de ne pas arriver à une victoire majeure pour le 9 mai

Des troupes russes mal entraînées et fatiguées

Toute la question sera de savoir si cette nouvelle stratégie fonctionnera, s’interroge au micro de BBC le général Richard Barrons, ancien commandant en chef des forces britanniques, vu l’état de l’armée russe : ce ne sont pas pour l’essentiel des troupes fraîches, elles ont déjà été engagées ailleurs et manquent sans doute d’entraînement. Pareil pour les renforts dépêchés d’ailleurs en Russie : leur entraînement n’est peut-être pas optimal, tout comme leur moral, vu "les coups qu’ils ont subis au cours des 50 derniers jours", ajoute le général britannique.

Le terrain par contre pourrait favoriser les forces russes : contrairement aux forêts et aux zones marécageuses du nord de l’Ukraine, le Donbass offre un paysage à découvert et le temps s’améliore, ce qui est bon pour les blindés russes qui contrairement ce qu’on a vu près de Kiev, vont pouvoir progresser sans se cantonner aux routes, "manœuvrer rapidement et sur de plus grandes portions du territoire", mettant ainsi en péril l’armée ukrainienne.

Il faut donc s’attendre à plus de batailles frontales, de contact, et moins d’embuscades, selon Jack Watling, du think tank Royal United Services Institute en Grande-Bretagne, interviewé par la BBC.

Une campagne à l’issue improbable

Le réchauffement et le printemps sont cependant synonymes de pluie et d’humidité qui peuvent ralentir voire se faire embourber les blindés. Pour eux, les bonnes saisons sont plutôt l’été ou l’hiver, lorsque le sol durcit.

Une bataille avec des forces ukrainiennes prises en tenaille par les Russes qui attaquent depuis l’est mais aussi du nord et du sud sera ardue pour les défenseurs ukrainiens.

Compte tenu de ceci, l’Institut américain d’étude de la guerre estime qu’un succès foudroyant de la Russie dans le Donbass reste "hautement improbable". Par contre, les forces russes pourraient "réaliser des gains limités". Principale raison à cela, l’armée russe n’a pas observé de "pause opérationnelle" nécessaire à reconstituer ses forces déplacées du nord de l’Ukraine.

"Des rapports fréquents faisant état d’un moral russe désastreusement bas et de défis logistiques persistants indiquent que la puissance de combat effective des unités russes dans l’est de l’Ukraine ne représente qu’une fraction de leur effectif sur papier", selon l’institut.

Alors que les forces russes pourraient être en mesure d’épuiser les positions ukrainiennes grâce à "une forte concentration de puissance de feu et au poids du nombre", un succès offensif russe spectaculaire "reste hautement improbable", ajoute-t-il.

Pas de victoire majeure d’ici le 9 mai

On l’a dit, l’ambition secrète du président russe Vladimir Poutine semble être d’aboutir à une victoire en Ukraine pour le 9 mai, victoire de la "Grande guerre patriotique" de la Russie contre l’Allemagne nazie.

"Cela semble extrêmement compliqué, estime Julien Pomarède, à cause des difficultés militaires qui ont été constatées jusqu’ici et qui n’ont pas été réglées."

"Donc il va falloir s’attendre à de grosses offensives d’ici le 9 mai, car les Russes ont décidé d’opérer dès maintenant, mais il est fort illusoire de s’attendre à des victoires majeures, à des conquêtes de territoires conséquentes, d’ici le 9 mai", juge aussi Julien Pomarède qui estime que s’emparer des deux régions de Louhansk et Donetsk serait déjà beaucoup et prendra plusieurs semaines voire plusieurs mois.