L'armée russe a détruit 2786 cibles militaires lors d'une opération spéciale en Ukraine, selon des informations d'un porte-parole du ministère russe de la Défense, rapportés mercredi par l'agence de presse russe Tass.

Ce porte-parole a mentionné 953 chars et autres véhicules armés, 101 lance-roquettes multipolaires, 351 pièces d'artillerie et mortiers, 718 véhicules motorisés spéciaux et 93 drones, comme cibles détruites.