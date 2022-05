Guerre en Ukraine : l'armée russe confrontée à des difficultés de commandement, selon le renseignement britannique

L'armée russe présente en Ukraine rencontre des difficultés en matière de ressources en personnel militaire et de commandement, annonce mercredi le ministère britannique de la Défense dans son rapport quotidien sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le document indique que l'armée russe a fait face à une forte résistance ukrainienne, notamment à Marioupol, ville encerclée pendant dix semaines. Moscou a donc été obligé de faire appel à des renforts, notamment en provenance de Tchétchénie.

"Il s'agit majoritairement des volontaires et de membres de la Garde nationale tchétchène, dont le rôle de base est d'assurer la sécurité du chef de la République de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov. Le déploiement d'unités disparates démontre les difficultés de ressources rencontrées par la Russie et contribue à un commandement désuni qui entrave les opérations russes", peut-on lire dans le rapport partagé notamment dur Telegram et Twitter.