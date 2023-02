Guerre en Ukraine : l'armée russe accusée de "crime de guerre" lors du bombardement de la gare de Kramatorsk

Le 8 avril 2022 peu avant 10H30, alors que des milliers de civils se pressaient pour fuir la région menacée d'une offensive majeure des troupes russes, un missile Totchka-U équipé de bombes à sous-munitions avait frappé la gare de Kramatorsk, le principal centre d'évacuation de la région. Soixante et une personnes avaient été tuées et plus de 160 blessées, d'après le bilan de la mairie de Kramatorsk, HRW arrivant pour sa part au chiffre d'au moins 58 civils tués. HRW a enquêté à Kramatorsk du 14 au 24 mai 2022, interrogeant des témoins et victimes de l'attaque et analysant "plus de 200 photos et vidéos".

L'ONG s'est aussi rendue à Kounié les 10 et 11 janvier, après sa libération par l'armée ukrainienne, où elle a parlé avec une quinzaine d'habitants. Moscou a nié être à l'origine de l'attaque, accusant Kiev d'avoir tiré sur la gare pour perturber les évacuations, mais HRW dit n'avoir trouvé "aucune preuve à l'appui des affirmations russes". .