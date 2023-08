Guerre en Ukraine : l'Arabie saoudite accueillera des discussions autour d'un plan de paix en Ukraine

Les sources ont indiqué qu'il y avait eu des efforts saoudiens pour trouver un compromis entre les deux côtés avec l'espoir qu'un sommet pacifique mondial pour mettre fin à la guerre puisse être organisé plus tard cette année. La Russie de son côté explique que l'Occident doit reconnaître les territoires qu'elle a annexés en Ukraine avant qu'elle participe aux négociations. Une demande rejetée par les alliés de Kiev aux États-Unis et en Europe. L'Arabie saoudite s'est proposée plusieurs fois en tant que médiateur entre la Russie et l'Ukraine. L'année passée, Riyad a affirmé qu'elle avait aidé à libérer des prisonniers de guerre. L'état pétrolier et ses voisins du Golfe ont jusqu'à présent résisté aux pressions occidentales les poussant à couper les liens avec la Russie depuis que Moscou a lancé son invasion de l'Ukraine en février 2022.