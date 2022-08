Guerre en Ukraine : l’appel de Zelensky à évacuer le Donetsk, une "prévision d’une nouvelle intensification de l’offensive russe"

Ce samedi soir, le président ukrainien a ordonné à 200.000 à 300.000 habitants d’évacuer le Donetsk, région de l’est du pays où les conditions de vie deviennent particulièrement critiques. L’intensité des combats avait pourtant diminué dans la zone ces dernières semaines. Alors, faut-il craindre une nouvelle accélération des bombardements dans le Donbass ?

"Plus il y aura de personnes qui quitteront la région du Donetsk dès maintenant, moins l’armée russe ne tuera de personnes", a alerté Volodymyr Zelensky ce samedi soir, dans une vidéo appelant les habitants du Donetsk à évacuer la zone.

"À ce stade de la guerre, la terreur est la principale arme de la Russie. Et c’est pourquoi la principale tâche de chaque Ukrainien, de chaque défenseur de la liberté et de l’humanité dans le monde, est de tout faire pour isoler l’Etat terroriste et de protéger le plus grand nombre de personnes possible des attaques russes."