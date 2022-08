Guerre en Ukraine : l’ancien président Ianoukovytch et son fils ajoutés à la liste des sanctions de l’UE

Les Etats membres de l’UE ont décidé jeudi d’ajouter l’ex-président ukrainien Viktor Ianoukovytch et son fils Oleksandr à la liste des personnes sanctionnées à la suite de l’invasion russe du pays.

Les deux hommes rejoignent la liste de ceux qui font l’objet de "mesures restrictives" de la part des 27 : gel des avoirs dans l’UE, interdiction d’y entrer, et interdiction d’y obtenir des financements.

L’UE vise l’ancien président pro-russe et son fils "en raison de leur action visant à compromettre ou menacer l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité de l’État, et, dans le cas d’Oleksandr Viktorovych Yanukovych, pour avoir réalisé des transactions avec les groupes séparatistes de la région du Donbass en Ukraine", région dans laquelle la Russie soutient des groupes armés depuis des années, a annoncé jeudi soir le Conseil de l’UE.

Cette liste de personnalités et entités sanctionnées par l’UE en rapport avec l’Ukraine avait déjà été lancée en 2014, après l’annexion de la Crimée par la Russie, jugée illégale par l’UE.