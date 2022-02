Guerre en Ukraine : l’ancien coureur Yaroslav Popovych, prêt à prendre les armes

Depuis jeudi dernier l’Ukraine connait la guerre sur son territoire. Le président Volodymyr Zelensky a d’ailleurs appelé à la mobilisation de ses citoyens en demandant notamment aux hommes entre 18 et 60 ans de rester au pays pour combattre les troupes russes.

Parmi ces Ukrainiens prêts à prendre des armes, on retrouve certains anciens sportifs. Yaroslav Popovych, ancien coureur cycliste, aujourd’hui directeur sportif de Trek-Segafredo, va bien combattre l’armée de Poutine, après une interview donnée à nos confrères de l’Equipe. " Depuis deux jours, je ne pense qu’à partir dans mon pays et prendre les armes. J’avais beaucoup hésité en 2014 (lors de l’annexion de la Crimée, NDLR), quand j’étais encore coureur. Je l’ai dit à ma femme vendredi soir et elle est très en colère. Pourtant, je le sens à l’intérieur de moi, je ne peux pas ne rien faire. Oui, j’ai peur, bien sûr, mais en 2014, des gens étaient sous les bombes tous les jours, même si beaucoup moins de monde en parlait, et je n’y suis pas allé. Aujourd’hui, je ne veux plus me cacher".

D’après nos confrères français, d’autres coureurs ukrainiens ont reçu un appel du gouvernement pour un recrutement éventuel alors que la famille de l’ancien coureur se dirige vers la Pologne.