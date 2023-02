Guerre en Ukraine : l'Allemagne signale l'envoie d'"un demi bataillon" de Leopard 2 (soit 14) à la fin mars

La Norvège a annoncé mardi la fourniture de huit Leopard 2 et de quatre véhicules de soutien, mais sans préciser la date de leur livraison. L'Ukraine devrait par ailleurs recevoir "dans les prochains mois" au moins 100 chars Leopard 1 A5, des modèles anciens remis à neuf, ont annoncé début février les ministres de la Défense de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Danemark.

J'appelle tous les pays européens qui ont des chars modernes qui prennent la poussière dans les casernes: donnez-les à l'Ukraine! Et donnez-les le plus vite possible

Les chars Léopard de fabrication allemande sont dans leurs différents modèles en dotation dans une douzaine d'armées des pays de l'Otan. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky réclame avec insistance leur envoi en Ukraine pour aider ses troupes à contenir les attaques lancées par les forces russes. Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell s'est fait mercredi l'écho de cette demande. "J'appelle tous les pays européens qui ont des chars modernes qui prennent la poussière dans les casernes: donnez-les à l'Ukraine! Et donnez-les le plus vite possible", a-t-il plaidé.