Guerre en Ukraine : l'Allemagne propose un compromis sur les visas européens accordés aux Russes

Interdire l'Europe aux touristes russes ou en limiter drastiquement l'accès pour les punir de la guerre en Ukraine : le débat agite la rentrée de l'UE, divisée sur cette sanction réclamée par Kiev. Certains États membres comme la Finlande, la Pologne et les Pays baltes demandent de ne plus délivrer de visas aux touristes russes en raison de l'attaque russe en Ukraine.

D'autres gouvernements, dont l'équipe du chancelier allemand Olaf Scholz, s'opposent à cette mesure qui pénaliserait l'ensemble des Russes et rendrait, selon eux, délicat l'accueil de dissidents, d'étudiants souhaitant être formés à l'étranger ou de personnes persécutées par le régime de Vladimir Poutine.

"Rassembler les points de vue"

Ces derniers ne doivent pas être "punis" pour avoir eu le courage de "s'élever contre ce régime", a fait valoir Annalena Baerbock. L'objectif doit donc être de "rassembler les différents points de vue" au sein de l'UE et de trouver une solution européenne commune, selon la ministre.

Les 26 pays de l'espace Schengen (22 États de l'UE, plus Norvège, Islande, Suisse et Liechtenstein) ont reçu en 2021 trois millions de demandes de visas de court séjour (90 jours) toutes catégories confondues (tourisme, études, voyages d'affaires...), les Russes étant les plus nombreux (536.000).