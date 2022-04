Guerre en Ukraine: L'Allemagne annonce un important plan d'aide aux entreprises

La guerre en Ukraine frappe de plein fouet le puissant secteur industriel allemand, notamment à cause du coût de l'énergie, qui a flambé depuis l'invasion russe.

Les industriels allemands, qui dépendent fortement du commerce international, sont aussi touchés par les perturbations sur les chaînes d'approvisionnement, et par les sanctions prises contre la Russie.

99,7 milliards d'euros de nouvelles dettes

Le plan présenté vendredi s'inspire des programmes d'aides aux entreprises débloqués ces dernières années contre les effets de la pandémie de Covid-19, et qui ont porté sur 134 milliards d'euros depuis 2020 pour l'Allemagne.

Un coût que ne devraient toutefois pas atteindre les répercussions de la guerre en Ukraine, selon M. Lindner : "la situation économique actuelle est différente de celle de la pandémie" car la "croissance économique et la situation sur le marché du travail sont stables", a-t-il commenté.

Les aides aux entreprises s'ajoutent aux milliards d'euros débloqués fin mars pour soutenir les ménages face à la hausse du prix du chauffage et des carburants, via notamment des aides directes et des réductions de taxe.

L'ensemble de ces dépenses feront l'objet d'une rallonge au budget fédéral 2022, qui prévoit déjà 99,7 milliards d'euros de nouvelles dettes, a prévenu le gouvernement sans préciser le montant supplémentaire à budgéter.