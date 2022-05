Guerre en Ukraine : l'Allemagne a envoyé pour 190 millions d'euros d'armes et d'équipements à l'Ukraine

L'Allemagne a envoyé des armes et des équipements d'une valeur de plus de 190 millions d'euros à l'Ukraine au cours des huit premières semaines qui ont suivi l'invasion de la Russie.

L'Allemagne a donné son feu vert à la livraison d'armes de guerre d'une valeur de 120,5 millions d'euros et d'autres armements d'une valeur de 71,4 millions d'euros entre le 24 février et le 19 avril, a indiqué le ministère allemand de l'Economie en réponse à une question parlementaire.

Ce chiffre est à comparer aux plus de 3,7 milliards de dollars d'armes et de munitions promis ou déjà livrés à l'Ukraine par les États-Unis. La république balte d'Estonie a, elle, fourni une aide militaire de plus de 220 millions d'euros à l'Ukraine jusqu'à présent

Deux jours après l'attaque russe contre l'Ukraine, le gouvernement allemand a décidé de fournir des armes à la zone de guerre, notamment des missiles anti-aériens, des bazookas et des munitions ainsi que des mitrailleuses.

La semaine dernière, Berlin a approuvé l'envoi de 50 chars antiaériens Gepard, marquant ainsi la première livraison d'armes lourdes directement depuis l'Allemagne.