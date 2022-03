Guerre en Ukraine : l’alimentation électrique du site nucléaire de Tchernobyl rétablie

L’alimentation électrique du site nucléaire de Tchernobyl a été rétablie dimanche, a annoncé l’agence nucléaire ukrainienne Energoatom, citant le ministre ukrainien de l’Energie.

"Aujourd’hui, grâce aux efforts incroyables des spécialistes d’Ukrenergo (l’opérateur ukrainien du site), nos ingénieurs nucléaires et nos électriciens ont réussi à rétablir l’alimentation électrique de la centrale de Tchernobyl, saisie par les occupants russes", a indiqué le ministre, Guerman Galouchtchenko, dans un communiqué publié par Energoatom. "Désormais, les systèmes de refroidissement des assemblages combustibles vont fonctionner de nouveau normalement, et plus grâce à des générateurs de secours", a-t-il ajouté.