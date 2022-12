Guerre en Ukraine : l'aide occidentale à l'Ukraine se confirme en cette veille du réveillon de Noël

Le Congrès américain a adopté vendredi un vaste projet de loi de finances des services fédéraux, d'un total de 1.700 milliards de dollars dont 45 pour l'Ukraine, par un dernier vote de la Chambre des représentants.

Les Pays-Bas ont également promis de prolonger leur soutien via deux mesures: l'engagement dans la défense aérienne de l'Europe de l'Est et la mise à disposition d'une enveloppe totale de 2,5 milliards d'euros en soutien à l'Ukraine en 2023, en grande partie destinée à l'aide militaire.

En Europe toujours, la découverte d'un possible agent double travaillant pour le compte de la Russie au sein des services secrets allemands a été jugée vendredi très préoccupante par le vice-chancelier allemand, d'autres élus s'inquiétant qu'il ait pu avoir accès à des informations de services alliés.

Sur le terrain, les infrastructures civiles de Kherson ont été bombardées selon les sources récoltées par nos confrères du Guardian. L'armée russe a bombardé des infrastructures civiles de Kherson ce vendredi après-midi, comme l'a déclaré le chef adjoint du bureau présidentiel Kyrylo Timochenko. Deux personnes sont décédées, des immeubles résidentiels et un jardin d'enfants ont été endommagés.