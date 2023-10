Guerre en Ukraine : l’aide militaire et humanitaire remise en question aux États-Unis et en Europe

À Kiev, lors de la journée des défenseurs de l’Ukraine, le président Volodymyr Zelensky s’est incliné devant le mur dédié à leur mémoire. Les rues sont pavoisées de bleu et de jaune, les photos des combattants tombés au front sont fleuries par leurs familles et par des délégations officielles. Le sacrifice de milliers d’hommes et de femmes est célébré et commémoré.

Mais en ce jour d’hommage, les yeux des Ukrainiens sont aussi rivés sur différentes capitales occidentales. Les signaux en provenance de Washington, de Bratislava ou de Varsovie sont à même de les inquiéter.

L’aide militaire et humanitaire internationale, États-Unis en tête, va-t-elle se tarir ou sérieusement diminuer ? La contre-offensive à l’est du pays se poursuit mais sans avancé majeure. La longueur du conflit semble aussi, peu à peu, entraîner une certaine lassitude chez les alliés de l'Ukraine.