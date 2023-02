Guerre en Ukraine : l’aide matérielle envoyée est montée en puissance en un an, "une question de survie" pour l’Ukraine

Dernière aide promise en janvier 2023 : les chars Leopard 2 allemands, Abrams américains et Challenger britanniques. Grâce à leurs chenilles, ils permettent de se déplacer dans la boue, la fameuse "raspoutitsa" due au dégel du printemps en Ukraine. Ils sont aussi plus puissants, plus précis et plus faciles d’utilisation que les chars soviétiques utilisés par les Ukrainiens jusqu’ici. Quelques défauts tout de même : les munitions ne sont pas les mêmes dans tous les chars et ils ne roulent pas tous au même carburant. Si l’armée ukrainienne s’est montrée flexible et s’adapte au nouveau matériel depuis le début du conflit, les chars seront plus difficiles à maîtriser.

Ce matériel va donc demander entretien, réparations et munitions de ceux qui les ont fournis. Occident et Ukraine sont donc bel et bien reliés dans ce conflit. Ce qui amène à la question…